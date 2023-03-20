邑錡去年獲利創新高EPS2.18元 擬配發每股2元股利

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW)去 (2022) 年稅後純益達 5677 萬元，創新高，年增 50.51%，每股純益達 2.18 元，對於去年股利擬配發每股現金股利 1.4 元及每股股票股利 0.6 元，股利合計 2 元。

邑錡 2022 年第四季營收 1.27 億元，毛利率 26.95%，季減 5.47 個百分點，年減 1.29 個百分點，稅後虧損 187 萬元，較上一季及 2021 年同都由盈轉虧，每股虧損 0.08 元。

邑錡 2022 年營收 6.54 億元，毛利率 28.87%，年減 3.21 個百分點，稅後純益達 5677 萬元，創新高，年增 50.51%，每股純益達 2.18 元。

展望 2023 年，邑錡指出，OBM 自有品牌 Brinno 縮時相機部份，新一代縮時相機 TLC300 系列已導入自有 ASIC 並量產出貨，將可擺脫 2022 年因缺料影響銷售的困境；此外，市場期待已久的旗艦版雲端縮時相機與控制平台也計劃於今年第三季上市，隨著新機種上市換機潮將有助於挹注品牌營運動能再創高峰。

銷售通路部分，邑錡除了積極拓展主力國家的電商旗艦館外，並加強有系統性的數位行銷推廣策略，且因應疫情後的消費模式改變，亦重新布建實體銷售通路來滿足多樣性的購買行為，可提升 Brinno 品牌營收循環，提高公司整體獲利表現。

邑錡表示，創新 ODM 部分，除了主要客戶美商 Vernier 教育智慧裝置與美商航海微光相機穩定成長出貨外，隨著視覺影像成為 AI 與軍工產業不可或缺的資料來源，將積極投入光學相機模組開發，加速推進與無人機國家隊雷虎科技的合作開發案，同時尋求機會與無人機軍工產業進行垂直整合，開拓創新市場挹注營收表現。

邑錡指出，因應業務擴展需求，公司也投入資源充實研發能量，積極擴充韌體開發人才，同時也與台大啟動第二期建教合作案加速雲端平台建構，更從丹麥延攬 Microsoft Dynamics 前資深研發工程師、智能門鎖品牌 Friday Home 前技術長兼執行長加入邑錡團隊，擔任新事業處副總，借重其過往在產品開發與雲端平台的成功經驗，協助邑錡加速新產品與雲端布局。