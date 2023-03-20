台灣三星看好中階手機市場 引進三款新機

台灣三星看好中階手機市場，尤其去年銷量逆勢成長兩成，今 (20) 日宣布引進 3 款新機登台，包括 Galaxy A34、A54 以及 M14 ，最低售價僅 6490 元起。

回顧 2022 年台灣智慧型手機市場，三星在新台幣 9,999 元到 19,999 元價格帶中，銷售量較 2021 年成長近兩成；且 4,999 元到 9,999 價格帶更呈現逆勢上揚。

台灣三星瞄準中階手機市場，宣布在台引進 Galaxy A34、A54、M14 三款新機，將以高攝錄規格與功能、高更新率螢幕及超大電量等特色搶占市場。

展望今年，台灣三星認為，去年台灣整體手機市場降溫，今年表現也呈現持平，不會有著成長，不過預料今年將會是谷底並止跌反升，三星期望透過完整的產品線，以及高階機種銷售帶動整體出貨逆勢走強。

手機銷售比重方面，台灣三星預期，1.8 萬元以上的高階機種占 50%、9000 元至 1.8 萬元中階機種占 30%、9000 元以下則占 20%。

台灣三星新機規格方面，Galaxy A54 推出黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、白玉玻玻 4 款顏色選擇，提供 6GB+128GB、8GB+256GB 兩款容量供選擇，建議售價分別為 13,990 元、15,990 元。

Galaxy A34 同樣有 4 款顏色，提供 6GB+128GB、8GB+128GB 兩款版本，建議售價分別為 11,990 元、12,990 元。

Galaxy A34 與 A54 分別內建 4,800 萬和 5,000 萬高畫素主鏡頭，並搭載 OIS 光學防手震。兩款新機皆提供 120Hz 螢幕更新率，結合大螢幕提供流暢寬闊的瀏覽體驗。此外，兩款手機均具備 IP67 防塵防水認證，戶外遇雨、手濕操作無虞。

而 M14 號稱是高 C/P 值，搭載 6,000mAh 大電量，並支援 25W 超快速充電，搭載 5000 萬高畫素主鏡頭，並擁有 6.6 吋大螢幕、90Hz 螢幕更新率。