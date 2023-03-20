高盛分析師：今、明年油價預估都將難突破100美元

一向看好油市前景的高盛 (Goldman Sachs) 下調了對油價的預估，原因是銀行業危機和經濟衰退的衝擊，恐怕超過中國需求激增的助益。

高盛分析師如今預計全球基準布蘭特原油在未來 12 個月內將達到每桶 94 美元，到 2024 年下半年將達到每桶 97 美元，低於先前預估的每桶 100 美元。

報告中指出：「儘管中國需求激增，但由於銀行業危機、經濟衰退擔憂和投資人資金流出，油價仍將大幅下跌。此外，從歷史上看，在發生此類重大事件後，油價只會逐漸復甦，尤其是長期的價格。」

隨著價格下跌，該銀行現在預計歐佩克產油國只會在 2024 年第三季度增加產量，而高盛在價格暴跌前預計會在 2023 年下半年增加產量。

受到銀行業危機的衝擊，上週國際油價大幅下跌，布蘭特原油下跌 12%，目前價格約 70 美元。

摩根大通全球大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 認為，因全球庫存可能再增加 4600 萬桶，未來兩個月石油市場仍將處於過剩，油價到 5 月底都會面臨基本面的壓力。Kaneva 先前預期 Brent 原油第二季均價在每桶 89 美元，但現在改口稱油價短期內不太可能返回那樣的水準。

Kaneva 說；「歷史分析表明，金融市場的蔓延往往會更深、更長時間地滲透到實體經濟中，從而削減消費者支出並嚴重打擊石油需求。」他預期，如果當前的問題影響到整個區域銀行系統，布蘭特原油恐跌至 40 美元。