原油崩跌 除非出現2大催化劑 否則恐見每桶40美元價位

原油期貨周五 (17 日) 再次暴跌，觸及 2020 年 12 月以來最低水準。分析師越來越清楚，看跌的經濟力量正壓過中國需求反彈和對俄制裁所帶來的利多影響。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格周五下跌 1.61 美元或 2.4%，收於每桶 66.74 美元， 本周 WTI 近月期貨價格下跌 13%，創去年 6 月以來的最大單周跌幅，收在 2021 年 12 月 3 日以來最低點。

5 月交割 Brent 原油期貨價格下跌 1.73 美元或 2.3%，​​收每桶 72.97 美元，為 2021 年 12 月 20 日以來最低點，本周跌幅達 11.9%，為去年 8 月 15 日止的當周以降最大單周跌幅。

能源精選產業 SPDR ETF (XLE-US) 周五下跌 1.57%。

部分下降似乎與實際石油供需無關，而是帳面損失。美銀分析師 Doug Leggate 認為，就像廉價資金擾亂金融業的結束，大眾只能假設持有投機性大宗商品部位的資金成本也較高，這導致近期石油選擇權崩跌近 13%。

但這趨勢也受到統計數據的推動，因數據顯示，大眾和企業的石油使用量低於產量，迫使更多石油流向油罐儲存。過去 3 季，因為供應大於需求，全球石油儲存量增加 1.2 億桶。即使中國重新開放，分析師預計幾個月內此供需結餘也不會發生變化。

摩根大通全球大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 寫道，因全球庫存可能再增加 4600 萬桶，未來兩個月石油市場仍將處於過剩，油價到 5 月底都會面臨基本面的壓力。

Kaneva 先前預期 Brent 原油第二季均價在每桶 89 美元，但現在改口稱油價短期內不太可能返回那樣的水準，交易價格可能會在 70 美元到 80 美元之，除非發生下述兩種情況。

1. OPEC 改變戰略

先前石油輸出國家組織 (OPEC) 施行減產 200 萬桶 / 日的計畫，受到美國政府批評，因美政府擔心這將迫使油價上漲，也會讓俄羅斯有更多石油收入。

但現在看來，OPEC 的減產規模事實上還太溫和，因為經濟狀況惡化，OPEC 目前的生產計畫恐加劇生產過剩並導致價格下跌。OPEC 下周可能決定擴大減產，儘管 OPEC 官員近期駁斥該說法。Kaneva 認為，OPEC 可能會再擴大減產 40 萬桶 / 日，這在每日 1 億桶的石油市場中雖然小但意義重大。

2. 美政府宣布開始回填 SPR

目前美國戰略石油儲備 (SPR) 處於幾十年來最低水準，若政府大量購買石油，可望推升油價。美國拜登總統去年表示，當原油價格回落到每桶 67-72 美元範圍或更低時，政府將考慮購買石油，如今油價已來到此範圍。

但由於國會強制出售，能源部目前仍自 SPR 提取石油出售。能源部官員曾表示，出於物流原因，SPR 無法同時買進和出售石油。 然而，拜登曾表示，能源部可以為 SPR 買進石油，在未來以固定契約價格交付，這將讓美政府可以在現行條件下買進石油，過後幾個月再取得石油。但能源部未立即回應是否真能照拜登所言操作。

倘若沒有上述兩種催化劑，油價走勢可能取決於銀行業動蕩的形式。 Kaneva 警告，倘若局勢變糟，油價將急劇下跌，因為金融危機造成的經濟衰退通常會比其他原因的衰退，對石油造成的衝擊大上 2-3 倍。

Kaneva 說；「歷史分析表明，金融市場的蔓延往往會更深、更長時間地滲透到實體經濟中，從而削減消費者支出並嚴重打擊石油需求。」他預期，如果當前的問題影響到整個區域銀行系統，Brent 原油恐跌至 40 美元。