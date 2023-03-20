佐臻現增引鴻海成策略夥伴 強化AR生產效益

鴻海 (2317-TW) 衝刺元宇宙事業，擬投資擴增實境 (AR) 眼鏡供應商佐臻 (4980-TW)，對此，佐臻董事長梁文隆今 (20) 日回應，雙方確實會進行策略合作，鴻海也將參與增資案，未來將強化 AR 產品生產效益。

佐臻為充實營運資金辦理現金增資，總發行股數為 1200 萬股、總金額 1.2 億元，資本額將從 3.3 億元增至 4.5 億元，不過日前公告，董監事放棄認購股數共 163.8 萬股。據了解，約有逾半數董監事放棄認購股數將由鴻海認購。

梁文隆對此表示，鴻海近年積極轉型，而雙方在醫療工業的 AR 領域應用有密切合作，不過鴻海不會併購佐臻，而是選擇參與增資並進行策略合作。

他進一步說，雙方策略合作後，未來公司會聚焦在感測與頭戴式顯示器的研究開發，部分產品的生產製造則會委由鴻海負責，加上鴻海在各地有生產據點，對於既有美國、日本等國際客戶量產規劃也有優勢。

梁文隆透露，除了鴻海外，目前也正與國內外兩家公司合作，明年也有機會投資佐臻。

鴻海董事長劉揚偉日前法說上提到，已初步完成元宇宙布局，包括投資元宇宙應用軟件公司 XRSPACE、高階 VR 及 MR 的芬蘭公司 Varjo、以及專注在 AR 眼鏡的台灣公司佐臻。