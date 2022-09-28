中華電攜部桃打造5G智慧醫療 未來將輸出東南亞

中華電 (2412-TW) 與桃園市政府、衛福部桃園醫院合作執行國發會 5G 智慧城鄉補助計畫，其中，5G 精準聯網醫療暨緊急救護系統今 (28) 日上線，10 分鐘可以瀏覽 300 位病患狀況，中華電總經理郭水義表示，此系統除了導入台廠 O-RAN 設備外，目前也準備輸出泰國等東南亞市場。

中華電去年取得國發會智慧城鄉補助計畫案，並與桃園市政府、衛福部桃園醫院打造智慧救護科技平台，藉由 5G 網路與 AloT 物聯網技術，佈建 5G 精準聯網醫療暨緊急救護系統，在急難救護時爭取黃金救援時間。

中華電資訊技術分公司總經理林昭陽表示，有別於 4G 時代的智慧醫療，此次導入 5G O-RAN(OPEN RAN) 技術，且採用台系網通廠設備，若整體系統平台趨於完整，未來將輸出海外，首先鎖定泰國等東南亞國家。

目前衛生福利部桃園醫院已導入此系統，在急診室架設 5G 專網介接急診戰情系統，並在桃園市消防局的救護車中，裝設 5G 移動式精準醫療系統，從接收病傷患起到送往急診過程中，提早完成院前診斷規劃。

衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全補充，該平台的臨床早期預警系統 (EWS) 則結合雲端資料庫與 AI 人工智慧，提高臨床醫護人員的作業效率及準確度，每日僅需 10 分鐘便可迅速瀏覽全院 300 位病患的情況。