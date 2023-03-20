〈台股盤前〉金融股市場賣壓大 AI相關個股修正後仍爲焦點所在

台股 17 日收盤大漲 231.84 點或 1.52%，收盤報 15452.96 點，成交值 2691.13 億元，受美股上周六早晨收盤指數大跌不利影響，市場專家認為，台股仍面臨在高檔震盪壓力，其中對金融股產生的壓力最大，而在 ChatGPT 等生成式工具成市場熱點，台股 AI 相關族群將在已完成修正後再展攻勢。

縱使台股大盤的上檔壓力大，證券分析師黃漢成指出，台股在年線及季季線仍有支撐。

先就美股的收盤數據來看，美股道瓊指數下跌 384.57 點，或 1.19%，收 31,861.98 點。那斯達克指數下跌 86.76 點，或 0.74%，收 11,630.51 點。標普 500 指數下跌 43.64 點，或 1.1%，收 3,916.64 點。費城半導體指數下跌 14.55 點，或 0.47%，收 3,083.52 點。

台積電股價在台股 17 日尾盤的急拉助威之下，上周六早晨的台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.19%。

在目前消費全球消費性電子仍處去化庫存階段，且處於市場的淡季之中，法人注意的台股族群在內需消費、生技醫療、軍工、航太、綠能及儲能、資安與半導體 IP、IC 設計等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前主要由族群的題材主導盤勢發展，但市場量能是否回升爲後續台股能否強勢反彈的重要關鍵。

此外，輝達 GPU 技術大會 (GTC) 於 20-23 日登場，預計將有逾 25 萬人報名參加這場線上大會，市場預期重點將在 AI 運算、工業元宇宙與雲端運算等領域有關。