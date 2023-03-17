〈台股盤中〉多頭主帥台積電帶動大聯盟強攻 大盤漲逾170點

台北股市今 (17) 日大盤以台積電 (2330-TW) 大漲填息帶動族群強攻，盤中大盤上漲逾 170 點，並站上 5 日均線，市場專家指出，美國費城半導體指數的大漲推升下，台股指數如站穩 5 日線後，必須觀察後續量能否跟上，才足以確保反彈的持續。

由台積電今天早盤帶動族群包括晶圓代工、半導體封測、矽智財股、IC 設計、甚至擴及高價股族群。

台股集中市場早盤開在 15221.12 點，最高 15425.52 點，最低 15337.97 點，預估市場成交值爲 2282 億元。

台積電在美國發行的 ADR 今晨收盤上漲 3.54%，成為盤中帶動股價填息的一大支撐，帶動半導體封測、矽智財股、IC 設計等半導體大聯盟族群的上漲，聯發科 (2454-TW) 上漲超過 2%，最高價達 777 元。

同時，電子股的 AI 相關個股在在 ChatGPT 話題之下上漲國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前主要由族群的題材主導盤勢發展，但市場量能是否回升爲後續台股能否強勢反彈的重要關鍵。

今天台股盤中，台積電上漲 1.78%，聯發科股價上漲 2%，鴻海股價上漲逾 1.47%，另外，大立光 (3008-TW) 盤中小跌 0.44%。

ABF 載板類股盤中上漲，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 盤中上漲。貨櫃航運股包括長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 盤中股價走揚。