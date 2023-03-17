〈台股盤前〉美股四大指數開低走高收紅 台指期夜盤彈逾百點

受歐美銀行引起的全球股市系統性風險驟增下，台股昨 (16) 日跳空走低，台積電、大立光除息行情雙雙失靈，金融股更成為重災區，不過美股四大指數周四均開低走高收紅，台指期夜盤也翻紅上漲 115 點，法人認為，台股短線雖難脫整理，但下檔年線、季線將相對有撐。

國際股市焦點，歐洲央行周四宣布鷹派升息 2 碼後，聯準會升息 1 碼預期回溫、美債殖利率攀升，不過美股周四開低後因多項利多消息轉漲，包含瑞信已獲瑞士央行借款 537 億美元，此外，美國 11 家大型銀行尾盤也宣布向第一共和銀行注入 300 億美元，引領銀行股強力反彈。

觀察美股四大指數 16 日收盤表現，費城半導體指數上漲 120.68 點或 4.05%，收 在 3098.07 點，那斯達克指數也上漲 283.23 點或 2.48%，收 11717.28 點，道瓊指數、標普 500 指數漲幅也都超過 1%，台股 ADR 同步走揚，台積電 ADR 上漲近 2%、聯電 ADR 更大漲超過 4%。

盤面焦點封面，繼美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉風波後，瑞士信貸也暴雷，外界持續關注銀行、保險、證券等金融三業對瑞信的曝險情形，金管會 16 日公布統計顯示，金融三業加上國人投資曝險近 2300 億元，但強調相關曝險在可控範圍內。

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀出席活動表示，半導體供應鏈將走向中國、其他國家兩派的兩極化，隨著全球化已死、自由貿易也瀕臨死亡，晶片業會停止成長或成長趨緩，進入完全不同的新賽局。

此外，電價調漲箭在弦上，經濟部今日擬召開 112 年上半年公用售電業電價費率會，並預計在會後對外說明結果，由於國際燃料價格飆漲，導致台電承受鉅額虧損壓力，外傳住宅、商業、工業等電費均將上調，平均漲幅將達逾 1 成，不過考量對物價的影響，一定度數以下住家及小店家可能不調整。

中鋼昨日也開出 4 月、第二季盤價，隨著進入鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁，考量煉鋼原物料成本高漲、國際滙率波動風險及進口報價相繼走揚，4 月月盤產品每公噸上漲 800-1000 元不等、季盤則上漲 1500-2000 元。