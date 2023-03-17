〈央行報告搶先看〉矽銀、瑞信事件連環爆 不致演變為全球金融危機

中央銀行副總裁嚴宗大下周一 (20 日) 將赴立院報告並備詢，在最新的書面報告中指出，美國銀行連續倒閉、瑞信事件二個金融市場的負面因素，不致演變為全球性金融危機，並強調，我國金融業體質健全，尚無引發系統性風險之虞。

嚴宗大將於下周一於立法院財委會進行「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及臺灣金融產業暴險程度與因應之道」專題報告。

近期美國 Silvergate Bank、矽谷銀行 (Silicon Valley Bank,SVB)、標誌銀行 (Signature Bank) 陸續因擠兌導致流動性不足，接連宣布倒閉，其中 SVB 和標誌銀行於 3 月遭聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。

嚴宗大指出，美國銀行連續倒閉事件是因擠兌，引發流動性不足，但此次事件屬個別銀行特別因素，與 2008 年金融危機不能相提並論。

嚴宗大進一步說明，SVB 僅為全美第 16 大銀行、加州第 5 大的銀行，去年底資產 2090 億美元，而放款餘額 742 億美元，屬中型銀行。

由於美國財政部、Fed 和 FDIC 聯手保障存戶權益，平息銀行擠兌風波，且各國監理機關迅速採取因應措施，嚴宗大強調，不致演變為全球性金融危機。

嚴宗大強調，2008 年全球金融危機後，美國銀行體系韌性已有提升，去年底美國銀行平均資本適足率達 14.79%，遠高於 2009 年底的 11.07%，平均第 1 類資本比率也維持 12% 以上，顯示銀行整體自有資本尚屬充足，應可抵禦 SVB 倒閉事件不利衝擊。

而瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行 (Credit Suisse) 因大股東不願再挹注資金，再度引發市場憂慮，不過，隨著瑞士銀行宣布支應瑞士信貸流動性支持，提供其約 540 億美元借款後，市場暫時回穩，嚴宗大表示，央行將持續關注此事件後續對我國金融體系影響。