雖獲瑞士央行支援流動性 但拒絕被瑞銀合併 瑞信股價再度下跌

雖表示將自瑞士央借入上看 500 億瑞士法郎，瑞士信貸 (CS-US) 歐洲掛牌股價在前一交易日飆升後，周五 (17 日) 早盤下跌約 5%。

瑞士當局本周的干預也重申瑞士信貸本身已滿足對「具有系統重要性的銀行」的資本和流動性門檻，其股價在周三 (15 日) 收於歷史低點後周四 (16 日) 反彈超過 18%。瑞士信貸還提出回購價值約 30 億瑞郎的債務，涉及 10 種美元計價高級債券和 4 種歐元計價的高級債券。

雖然瑞士信貸獲得瑞士央行的緊急流動性支持，風暴暫已平息，股價反彈。但經營不善的狀況短時間內依然難以解決，瑞士政府有意撮合瑞士信貸與瑞銀 (UBS) 合併。

不過，知情人士表示，瑞信與瑞銀雙方均反對政府提出的合併案。瑞銀更傾向專注於以財富管理為核心的的業務模式，不願承擔與瑞信有關的風險。

最大股東沙烏地國家銀行透露，由於監管要求，它將不再向該銀行提供任何現金，這加劇了瑞士信貸股價螺旋式下跌；該公司股價的崩跌始於其延後發布其年度財報。

該行正在進行大規模戰略改革，以在一連串虧損和醜聞之後恢復穩定性和獲利能力。重組涉及分拆投資銀行以美國的 CS First Boston，大幅減少風險加權資產敞口，以及 42 億美元的融資，部分資金來自沙烏地國民銀行收購其 9.9% 股份 。

然而，資本市場和利益相關者似乎沒有太大信心。股價在去年大幅下跌，瑞士信貸管理的資產大量外流，2022 年第 4 季流失約 38% 的存款。為債券持有人提供公司違約保障的信用違約掉期 (CDS) 本周飆升至歷史新高。

根據 CDS 利率，該行的違約風險已飆升至危機水平，1 年期 CDS 利率周三上漲近 33 個百分點至 38.4%，周四收於 34.2%。

Syz Bank 投資長孟秋 (Charles-Henry Monchau) 表示，瑞士信貸需要採取進一步措施來恢復投資人信心，「瑞士央行的這種支持和監管機構的聲明顯示，瑞士信貸將繼續保持目前的形式。」

他說，「但是，這些措施還不足以讓瑞信徹底擺脫困境；它必須完全退出投資銀行、瑞士央行對所有存款全額擔保，以及注資讓瑞士信貸有時間進行重組，這樣才能恢復市場信心。」