美股重點新聞摘要2023年03月18日

FT：瑞士銀行正洽商收購瑞信全部或部分業務

瑞士金融業兩大巨頭瑞銀集團 (UBS) 與瑞士信貸集團 (Credit Suisse) 傳出反對強行合併之後，金融時報 (FT) 周五 (17 日) 報導，瑞銀正在洽商收購瑞信全部或部分業務，雙方董事會將各自在本周末討論交易的可能性。若交易敲定，將是 2008 年金融海嘯以來，歐洲最重要的銀行合併案。閱讀全文

避險基金大咖：美國銀行下週一收購 Signature Bank

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 二度為倒閉的矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 尋找買家，避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 週五 (17 日) 推文指出，美國銀行將於下週一 (20 日) 收購標誌銀行 。閱讀全文

矽谷銀行母公司聲請破產保護

上周被接管的矽谷銀行 (SIVB-US) 母公司正式聲請第 11 章破產保護。閱讀全文



中國罰款德勤 2.12 億元人民幣 暫停北京辦公室經營 3 個月

中國財政部周五 (3 月 17 日) 表示，德勤 (Deloitte) 因對中國華融的審計存在嚴重缺陷，罰款 2.12 億元人民幣，約合 3080 萬美元，並且暫停德勤北京辦公室的經營 3 個月。閱讀全文

