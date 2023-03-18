銀行股東倒西歪 部分投資人仍看到買進機會

過去一周銀行業動盪，投資人急忙走避銀行股，尤其是規模較小的區域性銀行，但市場有賣就有買，顯見最近的動盪中，一些投資者反而看到機會。

對沖基金大佬 Ken Griffin 掌舵的城堡投資公司 (Citadel) 趁 Western Alliance Bancorp (WAL-US) 過去一周下跌 37%，大量買進至持有 5.3% 股權。

不只 Citadel 對買進銀行股感到樂觀，小型和區域銀行長期投資者、Driver Management 創辦人 Abbott Cooper 受訪時表示，他投資組合中的一些微型銀行僅將過去一周發生的戲劇性事件 (包括矽谷銀行倒閉、第一共和銀行求援等) 當作其業務「令人掃興之事」，有些銀行甚至還出現存款流入。

Cooper 偏好總部位於俄克拉荷馬州的 BancFirst (BANF-US)，部分係因該銀行僅 38% 的存款沒有保險，而 30% 股份由 Rainbolt 家族持有，該家族仍在經營該銀行。該股交易價格是帳面價格的 2.2 倍，較同業稍貴一些，但 BancFirst 的估值較近期高點下滑一些。

Cooper 還樂觀認為，最近的市場動盪可望為銀行帶來整頓資產負債表的機會。由於聯準會 (Fed) 升息導致公債價格下降，意味著許多銀行背負著巨額未實現虧損，但近期資金湧入避險資產，以及 Fed 將改變路線的預期已經壓低公債殖利率並推升公債價格。

Cooper 說：「我猜，許多銀行正利用此時機來重組其債券組合。」