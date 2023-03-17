盤後速報 - 華孚(6235)下週(3月24日)除息0.7元，預估參考價67.7元

華孚(6235-TW)下週(3月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(3月17日)收盤價68.40元計算，預估參考價為67.7元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
華孚(6235-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。近5日股價上漲2.22%，台灣加權指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/24
|68.40
|0.69859
|1.02%
|0.0
|2022/04/21
|40.4
|0.2997
|0.74%
|0.0
|2021/04/22
|23.35
|0.5981
|2.56%
|0.0
|2019/09/19
|13.3
|0.497576
|3.74%
|0.0
|2018/09/03
|17.9
|0.297842
|1.66%
|0.0
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