盤後速報 - 華孚(6235)下週(3月24日)除息0.7元，預估參考價67.7元

華孚(6235-TW)下週(3月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(3月17日)收盤價68.40元計算，預估參考價為67.7元，息值合計為0.7元，股息殖利率1.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

華孚(6235-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。近5日股價上漲2.22%，台灣加權指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/24 68.40 0.69859 1.02% 0.0
2022/04/21 40.4 0.2997 0.74% 0.0
2021/04/22 23.35 0.5981 2.56% 0.0
2019/09/19 13.3 0.497576 3.74% 0.0
2018/09/03 17.9 0.297842 1.66% 0.0

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