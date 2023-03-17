盤後速報 - 東科-KY(5225)下週(3月24日)除息3.05元，預估參考價37.9元

東科-KY(5225-TW)下週(3月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.05元。

以今日(3月17日)收盤價40.95元計算，預估參考價為37.9元，息值合計為3.05元，股息殖利率7.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

東科-KY(5225-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為揚聲器系統及耳機之製造及銷售。高階/智慧型揚聲器及影音電子家庭娛樂系統之設計、製造及銷售。系統架構/新產品概念/創新產品及聲學技術之研發。近5日股價下跌5.23%，台灣加權指數下跌3.48%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/24 40.95 3.0452 7.44% 0.0
2022/03/22 23.8 0.6 2.52% 0.0
2020/03/16 23.1 0.51 2.21% 0.0
2019/06/26 34.1 1.300411 3.81% 0.0
2018/06/27 22.0 0.703772 3.2% 0.0

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