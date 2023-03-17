盤後速報 - 東科-KY(5225)下週(3月24日)除息3.05元，預估參考價37.9元

東科-KY(5225-TW)下週(3月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.05元。
以今日(3月17日)收盤價40.95元計算，預估參考價為37.9元，息值合計為3.05元，股息殖利率7.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
東科-KY(5225-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為揚聲器系統及耳機之製造及銷售。高階/智慧型揚聲器及影音電子家庭娛樂系統之設計、製造及銷售。系統架構/新產品概念/創新產品及聲學技術之研發。近5日股價下跌5.23%，台灣加權指數下跌3.48%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/24
|40.95
|3.0452
|7.44%
|0.0
|2022/03/22
|23.8
|0.6
|2.52%
|0.0
|2020/03/16
|23.1
|0.51
|2.21%
|0.0
|2019/06/26
|34.1
|1.300411
|3.81%
|0.0
|2018/06/27
|22.0
|0.703772
|3.2%
|0.0
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