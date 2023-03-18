〈熱門股〉電子代工廠獲青睞 緯創、英業達寫波段高

電子代工族群近期獲買盤青睞，雖然去年營運面臨全球景氣劇烈波動，但包含緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等均繳出不錯的成績單，毛利率也多有提升，展望今年，業者皆力拚營運逐季轉佳，也帶動股價緩步墊高，緯創、英業達本周最高來到 35 元、28.2 元，雙雙寫下 2020 年 8 月以來波段高點。

緯創去年第四季單季毛利率衝破 8 字頭，達約 8.5%，創下近年來單季高點，在整體產品組合優化、自動化、數位化等帶動下，去年純益達 111.62 億元、年增 6.6%，每股純益 4.01 元，創下 2012 年以來新高。

展望今年，緯創表示，上半年整體市況仍相對低迷，不過隨著庫存在第二季底回到正常水準後，期待下半年拉貨、營運動能回升，全年營運力拚逐季成長，內部也預期今年上下半年營收比重將落在 4:6。

英業達去年純益則達約 61.29 億元、年減 6.3%，每股純益 1.71 元，展望未來，英業達同樣表示，產業首季展望普遍保守，但看好第二季後可望逐季回溫，全年而言，維持筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線業務都將成長的展望，也預告未來 2-3 年車載、醫療、5G 應用等新興事業將以每年 2 倍速度成長。