〈緯創旺年會〉去年Q4毛利率衝上8.59% 全年每股賺4.01元寫11年新高

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (17) 日公布去年第四季、全年財報，受惠產品組合、子公司挹注下，單季毛利率、營益率連兩季改寫新高，第四季毛利率更衝上 8.59%，稅後純益 40.77 億元，季增 10.31%、年減 24.16%，每股純益 1.46 元，累計去年全年純益 111.63 億元、年增 6.6%，每股純益 4.01 元，改寫 11 年來新高。

緯創去年第四季營收達 2638.48 億元，季增 5.5%、年增 0.15%，毛利率衝上 8.59%，季增 1.44 個百分點、年增 2.71 個百分點，營益率 4.05%，季增 1.31 個百分點、年增 1.96 個百分點，毛利率、營益率雙寫新猷，稅後純益 40.77 億元，季增 10.31%、年減 24.16%，每股純益 1.46 元。

緯創去年營收達 9846.13 億元、年增 14.2%，毛利率 7.08%、年增 1.15 個百分點，營益率 2.79%、年增 0.89 個百分點，稅後純益 111.63 億元、年增 6.6%，每股純益 4.01 元，為 2012 年以來新高。

出貨方面，緯創去年筆電出貨約 2120 萬台、年減 17.19%，桌機、顯示器則各出貨 900 萬台、1610 萬台，分別年減 0.22%、年增 5.92%。

展望本季，緯創認為，受傳統季節性因素、農曆春節工作天數減少影響，首季筆電、顯示器都將衰退 1 成以上，桌機則估與去年第四季相當，不過後續各產品線出貨都可望逐季成長，全年來看，伺服器將保持成長，桌機持平向上，筆電出貨則恐稍微衰退，顯示器則會反映去年高基期。

緯創今日也將睽違三年，在南港展覽館召開實體尾牙活動。