新加坡加入全球央行購金行列 1月大幅增持黃金

新加坡金管局今年 1 月將黃金儲備增加了約 30%，加入了中國、土耳其等增持黃金的央行行列。

據新加坡金管局發言人表示，截至 1 月底，金管局的黃金儲備 490 萬盎司增加到 640 萬金衡盎司，即 199 噸。該機構稱，截至 1 月底，這些黃金的總價值為 45 億美元。

新加坡交易商 BullionStar 的貴金屬分析師 Ronan Manly 發表網路文章指出，這是新加坡歷史上第二大的單月黃金購買量。他說，最大的一次是在 1968 年，當時新加坡從南非購買了 100 噸黃金。

隨著美元近幾個月走軟，全球各國央行一直在增持黃金，而散戶買家也加大了購買力度，以抵禦地緣政治不確定性和通膨加劇的影響。其中，土耳其是去年央行中黃金的最大買家，中國則在 2 月連續第 4 個月增加黃金儲備。

根據世界黃金協會 (WGC)2 月發表的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2022 全年黃金需求升至近 11 年來最高。2022 年全年的央行購金量累計達到 1136 噸，創 55 年以來紀錄新高。

金價本周下跌超過 1%，但仍略高於年初的水平。截至新加坡時間周五上午 9 點 54 分，現貨黃金幾乎沒有變化，報每盎司 1831.34 美元。