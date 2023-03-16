葉倫國會證詞：美國銀行體系仍然穩健 存戶可以安心

在美國史上第二家大型銀行倒閉一周後，美國財政部長葉倫將告訴參議院財政委員會，美國的銀行體系「仍然穩健」，美國人可以對他們的存款感到「信心」。

葉倫將是第一位就接管兩家倒閉的地區性銀行的未投保資金的決定，而面對國會議員的拜登政府官員。該決定被部分觀察家批評為銀行「救助」(bailout)。

葉倫在書面證詞中說，「政府採取了果斷有力的行動來強化公眾對」美國銀行體系的信心。「我可以向委員會成員保證，我們的銀行系統依然健全，美國人可以放心，他們的存款會在需要的時候出現。」

在不到一周的時間裡，總部位於加州 Santa Clara 的矽谷銀行倒閉，原因是存戶出於對銀行健康狀況的擔憂而爭先恐後地擠兌。然後，監管機構在周末召開會議，宣布總部位於紐約的 Signature Bank 也被接管。它們確保所有存款戶、包括持有超過 25 萬美元未投保資金的客戶，都受到聯邦存款保險的保護。

之後，司法部和證券交易委員會 (SEC) 對矽谷銀行倒閉展開了調查。

周四 (16 日) 的聽證會原為解決拜登總統的預算案，但這是在美國第 16 大銀行和科技企業家首選金融機構突然倒閉之後發生的。

雖然葉倫將準備討論支出提案，但聽證會不可避免地轉向政府干預銀行倒閉的決策過程。

立法者可能會質疑承諾讓存款人全額提領儲金是否是一種救助，並質疑納稅人將在多大程度上因干預而陷入困境，以及新監管計畫影響銀行體系的可能性。

葉倫上周日 (12 日) 在《CBS》節目中表示，政府沒有救助計畫，並表示「我們不會再這樣做」。她指的是美國政府對 2008 年金融危機的作法，這場危機導致 政府對美國大型銀行的大規模救助政策。

葉倫曾任 Fed 主席，曾在 2008 年金融危機期間擔任舊金山 Fed 分行行長。她是上周末決議的主要人物，該決議防止銀行業出現更廣泛的系統性問題。

她在周四的證詞中強調，「本周的行動代表我們堅定地致力於確保儲戶的儲蓄安全。」