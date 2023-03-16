〈張忠謀開講〉揭露台積電創立初期政府態度 李國鼎是唯一相信他的人

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀今 (16) 日在論壇中，親自揭露創辦台積電歷程，指出當時台積電在創立過程中，政府僅扮演投資的角色，甚至是很不情願的投資者，僅李國鼎是唯一相信他的人，有他的支持，政府才投資台積電。

半導體世紀對談今日登場，張忠謀與「晶片戰爭」作者 Chris Miller 針對「台積電如何改變晶片產業與世界」進行對談。

針對晶片戰爭這本書的看法，張忠謀表示，「真希望這本書是由我寫出來的」，因為自己是在場中打仗的士兵，這場仗打得真的很辛苦，不過，Chris Miller 是歷史學家，能夠用更中立客觀的角度撰寫。

張忠謀指出，半導體產業自電晶體發明開始，當時自己也在美商工作，整個 1950 年代由美國主導半導體產業，因此多由美國企業相互競爭，經過數年後，日本半導體企業也慢慢出現，之後南韓也加入戰局，形成多方競爭。

張忠謀說，閱讀晶片戰爭這本書對他來說是場懷舊之旅，因為產業發展與競爭的各個階段自身都有參與，書中所有主角也都認識，是本精彩的好書，隨著時間逝去，有一半人物已逝世，自己可以說是書中最後一個主角還活著的。

不過，張忠謀認為，Chris Miller 在書中可能太過強調台積電成立初期政府扮演的角色，因此政府當時僅是投資者的角色，也不是心甘情願地投資，政府僅有李國鼎是唯一相信他的關鍵人物，如果不是他，政府就不會投資台積電。

張忠謀補充，台積電在 1994 年掛牌上市後，政府巴不得立刻出清持股，為了讓政府能夠更快賣股票，台積電才決定到美國紐約上市，直到自已提醒政府持股僅剩 6% 時，政府才決定不再出售台積電股票。

政府除了扮演投資的角色，台積電也得到政府其他形式的支持，如台積電核心小組的成員，多來自工研院的 IC 研究團隊，大概有 120 位，其中，40-50 位是操作員。