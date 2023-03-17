〈普發6000來了〉近10檔飆漲半根停板之上 洛碁、新天地亮燈攻頂

行政院今 (17) 日公布全民普發現金 6000 元領取資格及方式，22 日上午 8 時起開放上網登記，激勵觀光族群再掀一波漲勢，盤中逾 10 檔漲幅超過半根停板，領頭指標王品 (2727-TW)、晶華 (2707-TW) 股價也回升至 270 元之上。

洛碁 (8077-TW)、新天地 (8940-TW) 盤中漲停鎖死，夏都 (2722-TW)、揚秦 (2755-TW)、雲品 (2748-TW)、雄獅 (2731-TW)、亞都 (5703-TW)、聯發國際 (2756-TW)、王品 (2727-TW)、易飛網 (2734-TW) 等均漲超過半根停板。

法人指出，即便日前觀光族群已因發 6000 元政策漲過一波，但實際上，今年是觀光股的強勁復甦年，且內需的剛性需求，受到外在系統性風險干擾相對少。

法人進一步解釋，隨著口罩令解除，民眾生活幾乎已回到常軌，過去因疫情遭壓抑的消費力大爆發，再加上國外旅客逐漸回流，而去年上半年因疫情全面爆發造成低比較基期，因此，今年上半年的餐飲、宴會和國旅成長表現相當樂觀。

晶華表示，由於全民普發現金即將入袋，旗下礁溪晶泉丰旅搶先推優惠，頂級溫泉套房結合一泊二食優惠住房專案，兩人成行、每人最低只要 4000 元起。

而王品近日開出今年首個新品牌就饗鐵板燒，首店坐落在台北市東區商圈，設置有自助吧無限吃，價格帶僅設定為每人 400 元左右中價位，瞄準上班族、小資族和家庭族群的日常用餐需求，後續也將持續展店。