〈普發6000來了〉雲品靠這波衝刺國旅淡季 Q1獲利有望再寫新猷

看好全民普發現金 6000 元的政策將激勵新一波消費動能，連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (17) 日宣布看好這波商機，祭出每人每晚僅需 1500 元入住翰品酒店；法人指出，雲品同時還有布局館外委託事業，在宴會需求快速復甦下，住房和餐飲雙引擎挹注的獲利動能均值得期待，去年第四季獲利寫單季新高後，不排除第一季將再繳新紀錄，第二季相對淡季也樂觀。

雲品指出，所屬雲朗觀光集團推出以 6000 元為單位的住房優惠吸客，分別有君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店嘉義、兆品酒店台中和品文旅礁溪等 8 館，均在選項內。

其中，以最優惠的翰品酒店系列來看，相當於每人每晚僅需 1500 元即可入住豪華套房等級的客房，讓住房享受更加升級。

而最受國旅住客歡迎的雲品溫泉酒店，每人 6000 元即可入住 3 款指定房型。

雲品去年第四季一舉大賺 1.19 億元，創單季獲利新高，每股純益 (EPS)1.31 元，反映宴會市場快速復甦、跨境旅遊市場回溫，再加上國旅持續暢旺。

雲品說明，國旅和國際旅客住房市場正持續復甦，雲品酒店和君品酒店首季住房雙升可期。

法人則指出，雲品在委託管理宴會餐飲市場上的長期布局，今年有望迎來明顯挹注，目前君品 Collection 和直營宴會廳總桌數已達 900 桌，隨著宴會疫後強勁復甦，全年接單有望寫新高。

雲品正積極推展委託經營事業，目前共計 10 處，分別為翰品酒店新莊宴會廳、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、雲品酒店杭州、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、烏來紅河谷、台南市安平區、台北茹曦酒店餐飲與宴會和台中水湳圓觀，且持續有新案洽談中。

法人認為，第一季是傳統年節餐飲旺季，緊接著第二季飯店業的相對淡季，又有 6000 元現金政策激勵，上半年雲品成長樂觀。