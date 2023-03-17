宏碁遊戲攜手Komodo 成為Steam Deck授權銷售商

宏碁集團 (2353-TW) 旗下宏碁遊戲 (6908-TW) 今 (17) 日與國際遊戲發行商暨台港日韓 Steam Deck 授權供應商 Komodo 共同宣布，自 3 月 17 日起，宏碁遊戲成為 Steam Deck 和 Steam Deck Docking Station 在台灣授權銷售商，且所有購買均享有製造商的一年有限保修，可望為營運再添動能。

宏碁遊戲總經理徐挺洋表示，宏碁遊戲提供多元通路代理服務，積極與海內外的遊戲產業品牌合作，致力打造線下到線上的完整遊戲生活體驗，透過與 Komodo 的合作，可望展示宏碁遊戲在遊戲市場上的重要性。

Komodo CEO Ricky Uy 也指出，很高興能夠透過與宏碁遊戲的合作，進而繼續實現向更多的客戶提供 Steam Deck 的目標，Komodo 則是一家國際遊戲發行商和開發商，同時也是 Valve 在日本、香港、韓國和台灣的 Steam Deck 官方分銷合作夥伴，並在這些地區提供性能強大的掌機和 Docking Station。

宏碁遊戲表示，消費者除了可以在 Acer 宏碁專售店購買 Steam Deck 外，同時也是全球首次能實際在實體專賣店裡面試玩、體驗，Steam Deck 是一款性能強大的電競 PC 掌機，可運行 3A 遊戲等數以千計的遊戲。

宏碁遊戲則是在 2020 年成立，為宏碁拓展遊戲及電競的品牌延伸，提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，去年純益達 3984 萬元、年增 23%，每股純益 1.91 元，日前也宣布擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，同時也規劃子公司 WINKING ENTERTAINMENT LTD(唯晶科技) 至海外證券交易市場申請掛牌交易。