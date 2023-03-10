不用當股東也拿得到！漢來美食大方發6000元優惠券搶市

近年市場高度聚焦王品 (2727-TW)、大魯閣 (1432-TW) 等高價值股東會紀念品，並引發小股民搶當 1 股股東，連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今(10) 日直接大方宣布，不同於發放股東會紀念品，看準政府發現金 6000 元的政策效益，將先發出總價值 6000 元的品牌優惠券予廣大會員，並有助推升 3-4 月餐飲淡季表現。

漢來美食 2 月合併營收 3.65 億元，月減 37.33%、年增 16.80%，若排除農曆春節落點，以前 2 月合併營收 9.46 億元來看，年增達 30.62%，漢來美食指出，隨著餐飲消費動能持續暢旺，後市看好。

政府將普發現金 6000 元，漢來美食預期，可帶動消費持續、提振經濟之效，因此，透過旗下全品牌聯合推出「來美食 APP 會員特典」活動，希望搶先於 3 月 13 日起，在來美食 APP 發放總價值 6000 元的品牌優惠券，即便不是漢來美食股東，只要成為會員也拿的到。

漢來美食說明，在發放優惠券後，會員可任選品牌享用指定品項買一送一、滿額抵用、第二件半價等優惠，為鼓勵消費，更祭出單筆消費滿 200 元即可抽日本東京雙人來回機票和漢來海港免費餐券等大獎，每筆消費可累積一次抽獎機會，活動期間於漢來海港消費集點，還可加碼多抽一組雙人機票。

漢來美食力拚，藉由這波餐飲淡季的強勁促銷，將政府的 6000 元現金發放效益發揮到最大。

為了加速數位轉型，漢來美食自去年 7 月啟動數位工具「來美食 APP」，推出至今已累積超過 20 萬會員，為強化會員經營深度，今年度起將不定期舉辦 APP 會員限定「職感生活的藝百種體驗」活動，包括一日手沖咖啡師體驗、動物造型杯子蛋糕手做、母親節限定透明感果凍花體驗、小小廚師湯包現做、微醺實驗室調酒體驗等課程。