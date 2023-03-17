〈焦點股〉倍力強搭ChatGPT題材 「出關」首日再飆漲停

資訊軟體整合服務商倍力 (6874-TW) 近來搭上 ChatGPT 題材狂飆，近日遭列為處置股，今 (17) 日「出關」再度受到買盤強勁拉抬，早盤隨即亮燈漲停。

倍力由於主要提供企業數位轉型解決方案，在 ChatGPT 的熱絡話題下 2 月飆漲多達 91%，3 月 3 日起遭列處置股，人氣略退，今日恢復正常交易，又再度攻漲停。

倍力去年全年合併營收 14.77 億元，年增 26.79%，營業毛利 2.21 億元，年增 12.7%，稅後純益 9155 萬元，年增 15.9%，並創歷年新高，惟股本擴張，每股純益 (EPS)4.81 元，則是歷年次高。

倍力主要業務為經銷代理 Oracle、SAP、CISCO、Quest 等品牌軟體產品，合計產品線數量達 22 款，並陸續開發自家軟體，自有產品有 GCRS、EZSO、EZPI 和碳管家碳盤查系統 (CarbonKeeper)，尤其瞄準企業 ESG 應用軟體開發與銷售，目前有近 280 家上市櫃企業為使用客戶。

倍力表示，有 124 個國家宣示 2050 年前達淨零排放，旗下 CarbonKeeper 可支援包括環保署、金管會、供應商等盤查報告，藉此協助客戶發展 ESG 市場。

展望後市，倍力指出，除了開發自家產品線、持續多元代理產品，藉此擴大營收和獲利成長動能，並看好國際市場的發展空間，尤其中國、越南。