普發現金6000元首波開放登記入帳 3/22上午8點開放上網登記

財政部今 (16) 日赴行政院報告「全民共享普發現金規畫」，第一批將在 3 月 22 日上午 8 點起，開放民眾可先在普發現金官網登記，只要完成資料登記經查核無誤後，屆時現金就能直接匯入指定帳戶。

根據財政部規劃，普發現金 6000 元共有 5 種領取管道，包括「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等方式。首波先開放登記入帳，後續再陸續開放「ATM 領現」及「郵局領現」；至於「直接入帳」及「造冊發放」則由政府協助作業。

在登記入帳部分，財政部表示，民眾可在 3 月 22 日上午 8 點起，在普發現金官網（https://6000.gov.tw）預先登記，負責建置平台系統的數位部表示，民眾可藉由手機、平板電腦或電腦等行動裝置直接上網填寫相關資料，免插卡或讀卡機，完成登記後並經系統檢核無誤，屆時 6000 元就會匯入指定帳戶。

為分散登記入帳的流量，登記入帳在 3 月 22 日到 26 日期間會先以身分證字號、居留證號碼尾數進行分流，每天預計開放 2 組尾數的民眾上網登記；3 月 27 日起將開放所有民眾都可登記，登記系統預計將開放 6 個月供民眾登記。

至於偏鄉地區，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等偏鄉地區的民眾則以造冊方式發放，作業時間為 3 月 20 日到 25 日，前述指定地區的民眾須前往當地派出所登記。

在領取資格部分，包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及具我國國籍的眷屬、大陸地區人民與港澳居民及我國國民的配偶並取得居留許可者，以及持永久居留證的外國人等皆可領取。

另外，新生兒部分，為讓更多孕產家庭也能分享經濟成長果實，財政部日前宣布，只要是今 (2023) 年底出生的新生兒也納入普發現金 6000 元的發放對象。