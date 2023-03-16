〈台股盤中〉金融股賣壓沉重 一度大跌百點續探波段低

歐美銀行危機連環爆，受到瑞士信貸危機再起影響，縱使瑞士央行表態支持，但整體投資人信心不足，台股今 (16) 日開盤即大跌百點，加上台積電 (2330-TW) 早盤除息行情失靈、金融股賣壓沉重，最低來到 15237.8 點，再創波段新低，短線台股仍恐難逃修正，今日成交量則估 2500 億元。

電子權值股方面，權王台積電今日除息 2.75 元，參考價為 508 元，但受瑞信事件干擾，盤中處於盤下，低點下探至 505 元，一度呈現貼息，股后大立光 (3008-TW) 則除息 46 元，參考價為 2269 元，早盤雖緩步邁向填息之路，但不敵大盤空頭勢力，股價紅翻黑，同樣陷入貼息窘境。

不過，其他權值股中，鴻海、聯發科、中華電等表現則相對抗跌，在平盤上下震盪，表現相對抗跌，高價股中，世芯 - KY、譜瑞 - KY 強漲近半根停板，祥碩也有 2% 漲幅，表現均強於大盤。

盤面上面板、電子代工族群相對抗跌，受惠 3 月面板報價開始走揚，面板雙虎友達、群創早盤漲幅均超過 1%，買盤也延伸到上游供應鏈，誠美材、TPK-KY 也力守盤上，電子五哥中，廣達、英業達漲幅均超過 2%，和碩也維持紅盤。

弱勢族群中，金融族群受到瑞信危機重擊，加上今年股息普遍較往年縮水，尤其昨日宣布擬配發 0.1 元現金股息、0.24 元的股票股利，讓市場跌破眼鏡，今日失望性賣壓出籠，股價大跌超過 8%，一度逼近跌停，其他如聯邦銀、國票金、開發金、中信金等跌幅也都超過 2%。

由於歐美銀行危機連環爆，預期台股短線仍難脫整理修正格局，不過法人認為，台股年線、季線仍相對有撐，震盪盤整後仍可望逐步走堅。