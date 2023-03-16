〈台股盤前〉瑞信風暴衝擊 短線震盪加劇

瑞信危機再起，雖然瑞士央行表態支持，帶動美股周三跌勢收斂，但台指期夜盤仍下跌 149 點，法人認為，台股短線仍難脫整理修正，但年線及季線估計仍有撐，震盪盤整後仍可望走堅。

瑞信最大股東沙烏地國家銀行透露無法向瑞信提供任何財務援助，導致瑞信倒閉擔憂再起，美股四大指數周三開盤暴跌，道瓊一度重挫逾 700 點。台指期夜盤也一度大跌超過 260 點。

不過，隨著瑞士央行和瑞士金融監管機關 (FINMA) 發布聯合聲明，表態將支持瑞信，帶動美股尾盤跌勢收斂，那指更是翻紅。美股四大指數收盤來看，道瓊下跌 280.83 點或 0.87%、那指數上漲 5.9 點或 0.05%、費半跌 32.76 點或 1.09%、標普下跌 27.36 點或 0.7%。

台股 ADR 全面收跌，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.90%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.34%。

而台指期夜盤雖然跟進美股跌勢收斂，但仍下跌 149 點，台股今日恐難逃修正，不過，法人看好，年線及季線估計仍有撐，加上後續企業股利陸續出爐支撐，以及季底作帳題材加持下，台股仍可望盤整後走堅。