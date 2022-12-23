YouTube TV贏得NFL周日門票轉播權 但分析師認為這是個賠錢貨

分析師警告，谷歌 (GOOGL-US) 旗下 YouTube 雖贏得 NFL Sunday Ticket 的獨家權利，但不要指望該套餐能賺錢。

Wedbush 股票研究總經理帕切特 (Michael Pachter) 表示：「它們並不會在這上面賺錢，反而會一路賠錢下去。」他指的是 YouTube TV 當前的 64.99 美元價格，「我認為它們在這個水平上賺不到一分錢。」

從 2023 年 NFL 賽季開始，「周日門票」(Sunday Ticket) 將在 YouTube TV 上作為附加選項提供，並在 YouTube Primetime 頻道上以獨立單點形式向全美球迷提供獨家比賽即時直播。交易條款沒有披露。

然而，《紐約時報》最近的一份報導指出，YouTube 願意支付高達 25 億美元的價格來獲得這些權利，比之前權利持有人 DirecTV 為該套餐支付的價格高出 10 億美元。

該報導指出，NFL 可能會收到更多款項，具體取決於添加到該服務的 YouTube 訂閱者數量以及其他績效基準。

Macquarie Group 分析師諾倫 (Tim Nollen) 之前就曾指出，「這是一個極其昂貴的套餐」，並指出「周日門票」套餐對 DirecTV 來說並不是一項能賺錢的服務。

這家有線電視提供商之前擁有 150 萬至 200 萬「周日門票」訂戶，每位用戶每季支付約 300 美元。截至 7 月，YouTube TV 擁有超過 500 萬訂閱者和試用用戶。

帕切特強調，「500 萬訂戶是不夠的。」「即使所有 500 萬人每年支付 400 美元，也只能勉強支付權利金。」

話雖如此，即使缺乏獲利能力和天價權利金，他認為 YouTube 可能最適合利用該套餐，尤其是在對現場體育賽事的需求不斷升級的情況下。

他說，「我認為它們可以聰明地分配內容。」暗示該平台可以更輕鬆地向酒吧和餐廳銷售，「它們有機會比 DirecTV 更能利用這一點，因為 YouTube 的性質是過度的。任何能上網的人都可以得到它，所以最終它可能會得到回報。」

根據普華永道一年兩次的美國交易展望，對體育直播的需求，包括與體育相關的行業，如運彩，可能會推動媒體領域未來的併購活動。

最大的媒體和娛樂諮詢公司 Qvest 數字媒體供應鏈執行副總裁克里斯蒂安 (Jon Christian) 表示：「體育領域是個金礦，將體育賽事直播放到串流媒體平台上是一個尚未完全開發的領域。」

他說，「現在的問題是：它們真敢涉入嗎？因為內容的價格太高了。它們現在是否能夠獲得在該業務中獲利所必需的訂戶？」

諾倫同意由於成本高而「太難計算」，但對於希望在串流媒體戰爭中倖存的公司來說，這可能是向前邁出的必要一步。

他說，「有線電視用戶正在被淘汰。」「串流媒體用戶仍在成長。它具有競爭力，且仍在增加，隨著時間過去，更多的體育活動可能有助於吸引更多用戶使用這些平台。」「它們如何賺到足夠的錢來證明大幅漲價是合理的？你會同意它們必須將串流媒體服務價格提高至少一倍。」