〈紐約匯市〉歐洲央行按原計畫升息 歐元升、美元跌

在歐洲央行 (ECB) 按計畫升息 2 碼後，美元指數周四 (16 日) 下跌，歐元走高。不過，市場認為，聯準會 (Fed) 下周也將進一步升息，繼續推進平抑通膨的目標。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2%，至 104.43。

在 ECB 宣布升息後，歐元一度下跌 0.25%，隨後逆轉貶勢，截稿前升逾 0.3% 至 1.0614 美元。

ECB 兌現承諾升息 2 碼之前，歐元和美元匯價多於窄幅區間波動。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預期 Fed 下周升息 1 碼的機率為 80.5%。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 表示：「市場正在關注歐洲央行，即使面臨市場不確定性，ECB 仍在通膨的驅動下做出先前暗示的鷹派決策，而市場認為 Fed 可能採取類似行動。」

瑞士信貸 (Credit Suisse) 表示，計劃向瑞士央行借款 540 億美元，幫助提振流動性和投資人信心，消息令外匯等金融市場周四普遍平靜，並激勵瑞郎走強。

瑞士法郎兌美元周四一度升逾 1%，截稿前漲約 0.4%，至 0.9285 瑞郎兌 1 美元。瑞郎兌美元昨日重貶逾 2%，是 2015 年以來最大單日貶幅。

其他貨幣方面，澳幣反彈 0.6% 至 0.6654 美元，英鎊也漲 0.4% 至 1.2104 美元。

即使美元指數自 3 月 8 日觸及的近三個月高點進一步回落，美元兌日元仍升近 0.3% 至 133.69 日元。

截至台灣時間周五 (17 日) 約 6:00 價格: