ELFA：美國企業12月設備融資額度增加9%

設備租賃和金融協會 (ELFA) 周二 (24 日) 表示，與去年同期相比，美國企業在 12 月為設備投資融資增加了 9%。

ELFA 指出，這些公司上個月簽署了 129 億美元的新貸款、租賃和信貸額度，而去年同期為 118 億美元。累計借款額度較 2022 年 1 月增加 6%。

統計 1 兆美元以上設備金融部門經濟活動的 ELFA 表示，12 月的信貸批准率為 76.6%，低於 11 月的 77.7%。

AP Equipment Financing 總裁勒瑪 (Chris Lerma) 表示：「由於尚不清楚 Fed 一系列快速升息對經濟的全面影響，我相信許多企業將在今年開始更加關注信貸質量和利差，而不是申請量。」

位於華盛頓的 ELFA 的租賃和融資指數統計在美融資的商業設備數量。

該指數根據對 25 家成員公司的調查，其中包括美國銀行 (BAC-US) 以及開拓重工 (CAT-US)、戴爾科技 (DELL-US)、西門子股份公司、佳能公司和沃爾沃公司的金融附屬公司或子公司。

ELFA 的非營利附屬機構設備租賃與金融基金會表示，其 1 月信心指數為 48.5，高於 12 月的 45.9。指數高於 50 代表業務前景樂觀。