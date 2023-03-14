FDIC計劃二度拍賣矽谷銀行 傳有創投公司評估出手保新創圈融資

華爾街日報 (WSJ) 報導，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 周日拍賣矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 資產未能找到買家，因此準備舉行第二次拍賣。另據金融時報報導 (FT)，有創投公司正在研擬長遠計畫，以保留一部分矽谷銀行，並繼續為新創和科技圈提供資金。

矽谷銀行因無法順利募資並強化財務，遭到擠兌，遭加州主管機關關閉並由 FDIC 接管。

WSJ 報導，FDIC 於周末舉行拍賣，過程中沒有任何一家大銀行願意出價，只有某家不知名機構出手競標。目前不清楚二度拍賣舉行的時間點。

報導指出，FDIC 向參議院共和黨人表示，由於監管機關已宣告矽谷銀行構成金融體系威脅，使 FDIC 出售矽谷銀方面擁有更多彈性，可以為潛在買家提供更多誘因，例如共享虧損協議。

此舉也讓 FDIC 得以支持更多矽谷銀的存款戶，包括存款超過 25 萬美元門檻的存款人。FDIC 周一稍早已經任命曾為房利美 (Fannie Mae) 執行長的 Tim Mayopoulos 擔任矽谷銀執行長。

FT 則報導，創投公司正在研究如何讓矽谷銀可以繼續借貸和投資科技業，並繼續提供諮詢服務，據悉 General Catalyst、Andresseen Horowitz 和 Khosla Venture 都參與討論。

報導指出，討論的其中一個選項是，由創投公司與阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Managament) 聯手，以競標矽谷銀行部分資產。

矽谷銀行母公司 SVB 金融集團表示，矽谷銀行被接管之後，正研擬出售 SVB Capital 和 SVB Securities 的可能性。這兩家都是 SVB 集團旗下分支，但和矽谷銀行獨立運作，彼此並無業務關聯。

SVB Capital 規模接近 100 億美元，SVB Securities 則是集團旗下投銀事業。