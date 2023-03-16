台商東進大熱門 會計師提醒留意勞動成本與管理差異兩大挑戰

美國躍居台商熱門投資市場之一，專家提醒，美國市場規模雖然龐大，但營運所需的勞動力及相關成本也較高，必須審慎應對文化差異及管理的挑戰，同時須加強智財保護、妥善佈局來建立企業韌性，更須強化動態調整的能力，以應對多變的市場態勢。

根據勤業眾信調查，台灣千大上市櫃企業前瞻大調查－《2023 CxO 調查：質變新時代》報告，企業認為加強投資布局的地區選項中，美國成為熱門投資標的 (占 29%)。

勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅服務主持會計師廖哲莉提醒，企業因應瞬息萬變的大環境，赴美投資前務必審慎檢視企業韌性規劃與風險分散策略，考量美國各州登記及法律遵循程序間的差異，評估企業移轉訂定價及制定外派人員的政策，才能同時享租稅和商業的優惠，降低法律風險。

德勤財務顧問股份有限公司總經理潘家涓表示，美國政府近年積極鼓勵全球企業轉向於美國生產，促使美國成為全球最大外資流入地區，主要產業集中在製造業、金融保險服務業及批發交易業等。

潘家涓指出，美國市場規模雖然龐大，但營運所需的勞動力及相關成本也較高，必須審慎應對文化差異及管理的挑戰，同時須加強智財保護、妥善佈局來建立企業韌性，更須強化動態調整的能力，以應對多變的市場態勢。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁表示，有鑑於台商赴美投資初期常有人才職務調派、移轉等需求，應注意跨國人才流動除遵循當地法令外，也可能有台灣勞動法令適用，例如調動工作五原則。

陳盈蓁指出，面對激烈人才爭奪戰，企業固然可用競業禁止條款限制，但透過員工認股權憑證等激勵計畫更能積極留才，對於高階經理人也可規劃虛擬股票機制，創造互利共榮。