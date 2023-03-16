鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至56.4元，預估目標價為2700元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對信驊(5274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由56.87元下修至56.4元，其中最高估值63.27元，最低估值46.74元，預估目標價為2700元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|63.27
|84.64
|103.99
|最低值
|46.74
|64.31
|86.05
|平均值
|55.86
|71.63
|95.02
|中位數
|56.4
|71.8
|95.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,260,000
|7,555,765
|9,411,000
|最低值
|4,474,179.8
|6,010,934.34
|9,119,064
|平均值
|5,502,049.75
|6,972,590.22
|9,265,032
|中位數
|5,604,000
|7,056,214.48
|9,265,032
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|38.3
|29.38
|24.39
|20.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,637,632
|3,063,552
|2,484,295
|2,153,519
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。