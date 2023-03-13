台股殺低後翻紅 外資終止連3賣 三大法人買超17.55億元

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉引起市場恐慌，台股今 (13) 日一度跌逾 170 點，金融股賣壓偏重，不過，美國財政部與聯準會出手保障存戶權益，激勵美股電子盤強彈，台股電子族群也止跌回升，加權指數終場翻紅上漲 34.29 點，收在 15560.49 點。外資終止連續 3 個交易日賣超，三大法人合計買超 17.55 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資轉為買超 43.02 億元，終止連 3 賣；投信力挺台股，買超 22.63 億元，寫下連 16 買紀錄；自營商則賣超 48.23 億元，為連 3 賣。三大法人合計買超 17.55 億元。

主要電子權值股方面，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 將於本周四 (16 日) 除息，在買盤回籠下，股價連袂翻紅，分別收在 516 元、2405 元；鴻海 (2314-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等股價均翻揚收漲。

不過，矽力 * - KY (6415-TW) 因法說透露展望保守，加上股利配發不如市場預期，今天股價摜壓至跌停；華碩 (2357-TW) 去年第四季罕見虧損，震驚市場，股價也一度亮燈跌停，終場跌幅 9.22%。

台股維持七千金，旭隼 (6409-TW)、創意 (3443-TW) 獲資金點火，股價上漲 3-4%，世芯 - KY(3661-TW) 盤中叩關千元，可惜終場沒能站穩，譜瑞 - KY(4966-TW) 收漲 2%，距離千金股只差一步。股王信驊 (5274-TW) 則下挫 1.3%，收 2655 元。

美國矽谷銀行倒閉風暴，讓台灣金融股也被掃到颱風尾，今天一片綠油油，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 收盤跌幅約 1%，第一金 (2892-TW)、新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW) 等均收黑。不過，融資租賃公司中租 - KY (5871-TW) 受到買盤青睞，股價強勢翻紅，並收漲逾 3%。

台驊投控 (2636-TW) 去年下半年每股擬配發 5 元現金股利，在高殖利率題材激勵下，股價強勢攻上漲停板，達 79.8 元，航運股今天表現有撐，長榮 (2603-TW) 強漲逾 3%，萬海 (2615-TW) 也漲近 2%。