〈台幣〉股匯齊挫 量能急凍終止連3升收30.631元

瑞士信貸 (Credit Suisse) 爆出財務危機引發市場恐慌，資金回流避險美元，台北股匯今 (16) 日連袂走弱，台灣金融股應聲跳水，新台幣兌美元匯率終止連 3 升，失守 30.6 元關卡，終場貶值 3.9 分，以 30.631 元作收，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 9.13 億美元，市場觀望氣氛濃厚，聚焦下周的聯準會利率決策結果。

新台幣兌美元匯率升值之路暫歇，今天以 30.64 元貶值開盤後，最低來到 30.65 元，資金轉趨匯出，終場貶值 3.9 分，收在 30.631 元， 台北外匯市場成交值 6.81 億美元，元太外匯市場成交值 2.32 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.58%，具避險功能的日元也強彈 1.31%，歐元重挫 1.04%，韓元貶值 0.71%，新加坡幣貶值 0.3%，新台幣貶 0.13%，人民幣小貶 0.04%，越南盾平盤整理。

台股今日開低走低，受瑞士信貸風暴影響，金融股淪為重災區，航運股同步湧現賣壓，雖然台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 除息行情失靈，但零星電子與傳產股仍表現有撐，加權指數終場下跌 166.47 點，收在 15221.12 點。三大法人合計賣超 155.34 億元，外資賣超 121.95 億元，為連續第 3 個交易日提款台股。

瑞信周二發布全年財報時指出，2020 年和 2021 年的財報程序有「重大缺陷」，稱內部控管未能起到作用，客戶資本外流情況也尚未逆轉，不過，瑞士央行和瑞士國際金融市場監督管理 (FINMA) 掛保證，必要時會提供瑞信額外的流動性，試圖安撫投資人。