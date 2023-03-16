〈大金新品發表會〉和泰興業代理30年 今年營業額挑戰215億元

和泰興業代理大金 30 年，董事長蘇一仲今 (16) 日表示，隨著營運規模擴大，去年營業額首度達到 200 億元，今年代理空調本業將持續成長，加上擴大商用機種市占率，全年營業額挑戰 215 億元，年增 7.5%。

總經理林鴻志補充，今年營運成長動能來自產品線擴大，除了現有家用市場產品外，商用機種也會增加，同時擴大冰水機市占率，此外冷凍冷藏產品已接獲訂單。

產品市占率方面，商用空調今年市占率提升至 71%、區控型中央空調增至 61%、全球交換機擴大至 50%、除濕機提升至 6.2%。

蘇一仲回顧，從 1992 年到 2022 年，營業額從 2 億原成長到 200 億元，成長幅度達到 100 倍，這幾年經營強調「only one」，包括領先業界銷售系統空調、變頻空調、從 R410 提升至 R32 以及溫濕雙控。

談到空調產業狀況，林鴻志指出，政府祭出的節能補助政策，是讓產品銷售檔期提前，不過全年銷售量相當；空調銷售在年初是靠政府、年中要視天氣、年終則靠景氣。

和泰興業代理大金屆滿 30 年，將透過直膨空調系統、冰水系統、冷凍冷藏、IAQ 室內空氣品質四大領域，提供健康呼吸、品味生活、經濟推手、能源管理四大解決方案。

大金今年推出一系列產品，大金一對一家用空調新機種 - 大關 X 系列，2.2kW-9.0KW 全系列機型超越一級能效，省電再進化；全新上市的 R32 商用 Top Air 店鋪用單冷大壁掛系列 (FAA71 X、FAA100 X)，適用於小型商用空間、較大坪數的家用空間 (大客廳、民宿、樓中樓、透天厝) 也很好用，此外，能效一級省電，長時間開啟更省成本。