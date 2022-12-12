〈聲寶新品發表〉品牌行銷+新品挹注 明年首季營運拚持平

家電大廠聲寶 (1604-TW) 今 (12) 日舉行 2023 年新品發表會，展望後市，總裁陳盛沺表示，雖然營運基期高，但隨著品牌定位行銷有成、新品挹注下，明年第一季拚維持去年同期水準，全年營收至少年增 1 成。

總經理許經朝指出，去年第四季到今年第一季政府推出五倍券、墊高基期，今年第四季受到景氣影響，營運多少有受到衝擊，未來幾個月相對比較辛苦，不過預期明年初有政府的節能減碳補助與貨物稅共 5000 元的政策，有助萬元左右的中價位國產商品銷量，加上布局品牌多年，期望持續在逆境中成長。

法人預期，去年底政府祭出五倍券，去年第四季與今年第一季營運基期墊高，預期在新品挹注下，明年第一季營收將優於本季、維持去今年首季水準。

各產品銷售方面，許經朝指出，每年家電都有固定銷售台數，儘管天氣不佳，仍會有一定的銷量，預期明年旗下冰箱、洗衣機、電視都有雙位數成長。另外小家電產品部分，好市占率第二，產品變化多，銷量有望再成長。

陳盛沺表示，空調產業競爭激烈，因此與轉投資公司瑞智合作，推出新品牌的空調新品，主打價格低、功能耐用性高，目前第四季已經開始有訂單，預計明年開始上市，目標銷售 2 萬台。

聲寶 11 月營收 6.91 億元，月增 10.6%，年減 12%；前 11 月營收 82.87 億元，年增 2.27%。