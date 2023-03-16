〈焦點股〉手機CIS市況吹寒風 台廠供應鏈摜壓

CMOS 影像感測器 (CIS) 需求低迷，尤其手機市況持續吹寒風，封測廠同欣電 (6271-TW) 法說透露，第一季營收估季減逾 1 成，今 (16) 日股價應聲重挫逾 8%，摜破 200 元大關，其他 CIS 台廠供應鏈也不振，采鈺 (6789-TW)、精材 (3374-TW) 盤中股價下挫 2-4%。

同欣電總經理張嘉帥表示，目前手機市況不是很樂觀，手機 CIS 的庫存水位非常高，不論是中國客戶或日韓大廠都有庫存問題，今年淡季比過往淡非常多，第一季營收估較上季減少逾 1 成，目前來看，第三季出貨有機會回升。

台股今天震盪走低，同欣電遭到調節，股價重摔逾 8%，盤中下探 196 元，跌破半年線，創 2 個多月來新低。

台積電 (2330-TW) 旗下 CIS 封測廠采鈺也跌逾 4%，最低來到 213.5 元，摜破半年線；精材面臨百元關卡保衛戰，盤中跌逾 2%，下探 104.5 元，摜破月線支撐。

同欣電去 (2022) 年車用營收比重已達 50%，產品包括車用 CMOS 影像感測器、LED 車燈及引擎壓力感測器等，儘管現階段高階車用 CIS 的供需平衡，但為了因應未來成長需求，將持續擴產，在台灣、菲律賓兩地分別擴增功率模組、分離式元件的封裝實驗線，看好全年車用業績再成長 7 至 9%，比重也將持續往上。

