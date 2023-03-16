拜登政府要求字節跳動出售持股 否則禁用TikTok

字節跳動表示，美國已告知需出售手中持股，否則將在美國禁用中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」的 app。此事象徵美國政府的重大政策轉變。

美國財政部正與轄下外國投資委員會 (CFIUS) 商議相關事宜，並在最近字節跳動上述要求。華爾街日報 (WSJ) 率先報導此傳聞，路透向這家抖音的母公司求證時獲得證實，彭博也有相關報導。

這是拜登政府任內首次威脅禁用 TikTok。前總統川普雖然曾在 2020 年試圖禁用，但遭法院駁回。

公司高層曾透露，字節跳動 60% 持股由全球投資人持有，20% 在員工手中，20% 在創辦人手中，不過創辦人股權有超額投票權，這在科技公司中相對罕見。

TikTok 發言人 Brooke Oberwetter 在聲明中說，如果保護國安是目標，處分持股不能解決問題，因為所有權變更不會對個資流動或取得施加任何限制。

TikTok 主張，強制出售持股不能解決所謂的國安風險。該公司已投資 15 億美元，保護美國超過 1 億用戶個資和內容不受中國政府影響或由其取得。

彭博先前曾報導，TikTok 高層正在討論從母公司分拆的可能性。根據彭博分析師的推算，TikTok 本身價值介於 400 億到 500 億美元。

TikTok 正在接受 CFIUS 的國安審查，而且去年已經同意一連串改革，包括把美國用戶個資儲存在美商甲骨文 (ORCL-US)，並由甲骨文審查其軟體，以及指派三位獲政府批准的人選組成監督小組，這些措施都在進行中。

CFIUS 提出的要求不代表審查終結，但提供了潛在的推進方向，因美國政府之前曾明白表示，不認為討論中的協議足以解決國安疑慮。

TikTok 執行長周受資預定下周赴美國國會作證。目前不清楚中國政府將如何回應美國強迫出售持股的要求。白宮和 CFIUS 均拒絕對報導置評。