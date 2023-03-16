惠譽：銀行業危機蔓延 非銀行金融機構也開始感受到影響

近來隨著部分銀行財務狀況急劇惡化，信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 表示，非銀行金融機構、保險公司和基金正在經歷各式各樣的連鎖反應 (knock-on effects)，凸顯出金融體系內部的高度關聯性。

金融市場周三 (15 日) 持續動盪不安，除了矽谷銀行、Signature Bank 接連倒閉之外，如今又傳出瑞士信貸 (Credit Suisse) 面臨財務危機的消息，激起投資人對整個銀行業的擔憂情緒。

惠譽周三發布聲明說，從評等角度來看，這些影響還沒有那麼大，但產生的一些二級效應 (second-order effects)，與資產價格波動、對未實現損失的審查，以及其他可能影響這些非銀行機構信用評等的因素有關。

惠譽舉例，旗下接受信用評估的保險公司，目前大約有 11.6 億美元的債務和股權曝險，且多半集中在人壽保險公司。

至於接受評估的基金公司，對已倒閉銀行的曝險則集中在債券基金、封閉式基金和地方政府投資，但曝險金額有限，預估不會對信用評等造成影響。

惠譽並表示，其評估的貨幣市場基金沒有直接接觸那些已倒閉的銀行，不過，若風險趨避情緒導致貨幣市場基金的贖回操作增加，或是存款外流的情況擴散到其他評等較高的銀行，貨幣市場基金就有可能面臨風險。