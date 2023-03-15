〈同欣電法說〉去年EPS 17.98元創新高 估今年資本支出收斂

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (15) 日召開法說會，也公布去 (2022) 年財報，受惠車用 CMOS 影像感測器等相關產品出貨成長，抵銷手機等消費性電子需求疲軟壓力，全年稅後純益 31.41 億元，年增 13.6%，每股稅後純益 17.98 元，雙創歷史新高。

展望今年，財務長黃嘉麗表示，公司去年資本支出達 35.9 億元，較前年 23.97 億元增加，主要用於興建八德新廠，今年預計會持續認列八德新廠部分款項以及改建新竹廠，整體資本支出規模較去年略微下降。

至於折舊方面，同欣電去年折舊費用約 13 億元，今年隨著八德廠房陸續完工，加上新產線搬遷等，產生管銷費用，預期折舊會較去年微幅成長。

同欣電去年第四季營收 32.9 億元，季減 11.4%，年減 6.2%，毛利率 33.5%，季減 3.4 個百分點，年減 2.8 個百分點，營益率 23.2%，季減 4.6 個百分點，年減 2.8 個百分點，稅後純益 4.63 億元，季減 40%，年減 36.8%，每股稅後純益 2.84 元。

同欣電去年全年營收 140.72 億元，年增 1.5%，毛利率 35.6%，年增 2.3 個百分點，營益率 26%，年增 1.5 個百分點，稅後純益 31.41 億元，年增 13.6%，每股稅後純益 17.98 元。