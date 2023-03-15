台宏邦交恐生變 財部：我出口到宏國比重僅0.01%

我邦交國宏都拉斯可能與台灣斷交，根據財政部統計，去 (2022) 年我對宏都拉斯出口額約 6314 萬美元，占整體出口值比重僅 0.01%，主要出口貨類為塑橡膠及其製品、紡織、運輸工具、機械；至於台灣從宏都拉斯去年進口額約 1.28 億美元，占比約 0.03%，主要以白蝦與咖啡等貨類。

宏都拉斯總統卡斯楚今天透過推特發表聲明，已指示外交部處理與中國建立正式外交關係，一旦宏都拉斯與中建交，等同與我斷交，外界關注我國對宏國貿易情況以及在中美洲銀行 (CABEI) 會員資格與權益。

在進出口部分，去年我對宏都拉斯出口額共 6314 萬美元，占總出口比重僅 0.01%，其中又以塑橡膠為主、占比 25%，紡織占比 14.7% 居次，機械及運輸工具分別占 13.5%、10.9%。

進口部分，我從宏國進口額約 1.28 億美元，占比約 0.03%，主要以蝦類等產品為主，比重高達 88%。

時代力量立委陳椒華今天在財委會質詢時表示，包括宏都拉斯等中美洲銀行 (CABEI) 會員國近年陸續與台灣斷交，這是否會影響我在 CABEI 會員國的資格？

對此，財政部長莊翠雲表示，CABEI 目前共有 15 個會員國，有些會員國是台灣的邦交國，台灣在 CABEI 善盡會員責任，因此宏都拉斯打算與中國建交，不會影響 CABEI 會員國資格與權益，但她也強調，財政部會與外交部密切聯絡，了解狀況。

中美洲銀行共有 15 個會員國，包括 5 個創始會員國：宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多、哥斯大黎加、尼加拉瓜；以及 3 個區域內的非創始會員國：巴拿馬、多明尼加、貝里斯；另有 7 個區域外會員國：包括中華民國、韓國、古巴、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、西班牙。

