〈同欣電法說〉Q1營收季減逾1成 將在台、菲建置功率元件封裝實驗線

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (15) 日召開法說會，總經理張嘉帥表示，由於客戶持續調整庫存，第一季營收估較上季減少逾 1 成，同時也宣布將在台灣、菲律賓兩地分別擴增功率模組、分離式元件的封裝實驗線。

細分各應用，張嘉帥指出，去 (2022) 年車用營收比重達 50%，產品包括車用 CMOS 影像感測器、LED 車燈及引擎壓力感測器等，儘管現階段高階車用 CIS 的供需已平衡，但為因應未來成長需求，將持續擴產，今年維持擴產 20% 的目標，看好全年車用業績再成長 7 至 9%，比重也將持續往上。

手機方面，張嘉帥坦言，由於手機市況不是很樂觀，且手機 CIS 的庫存水位非常高，不論是中國客戶，或是日韓大廠都有庫存問題，今年的淡季比過往淡非常多，目前看第三季出貨有機會回升，仍要持續觀察中國市場變化。

陶瓷基板方面，同欣電橫跨多應用，包括路燈、植物燈及 LED 車燈，其中，路燈與植物燈需求自去年下半年起急遽下滑，預計首季會是谷底，第二季起會緩步回升，但回升幅度不會太樂觀，至於車用 LED 大燈與日形燈需求還不錯，與過去兩年差異不大、甚至好一些。

至於射頻模組，同欣電的低軌衛星大客戶因新火箭開發遞延，衛星發射顆數較預期低，因此對公司影響較負面；光通訊產品則是應用在資料中心的光纖收發模組元件，原預期今年狀況不太好，但隨著 ChatGPT 等生成式 AI 發酵，國際大廠已承諾大手筆投資，帶動該生意回溫，狀況也比年初預期好。

另外，同欣電耕耘大瓦數功率半導體已達 10 多年，主要與 GaN on Si、SiC 的客戶互動，過去公司較被動，但從去年起互動頻率增加，為因應客戶需求，今年也分別在菲律賓、台灣建置 Power Discrete、Power Module 的封裝實驗產線，預期第四季建置完畢。