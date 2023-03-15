〈仁寶法說〉去年Q4毛利率站回4字頭 全年每股賺1.67元 擬配息1.2元

電子大廠仁寶 (2324-TW) 今 (15) 日召開法說會，並公布去 (2022) 年第四季財報，雖然營收規模受整體經濟環境衝擊，但單季毛利率重回 4 字頭，稅後純益則為 10.74 億元、每股純益 0.25 元，全年純益 72.88 億元、每股純益 1.67 元，董事會也決議去年擬配息 1.2 元，配發率為 72%，若以今日收盤價 24.25 元計算，殖利率約 4.94%。

仁寶去年第四季營收達 2487.06 億元，年減 14.54%、年減 32.39%，毛利率達 4.01%，季增 0.23 個百分點、年增 0.63 個百分點，營益率 0.88%，季增 0.11 個百分點、年減 0.19 個百分點，稅後純益約 10.74 億元，季減 47.35%、年減 66.37%，每股純益 0.25 元。

累計仁寶去年營收達 1 兆 732.46 億元、年減 13.1%，毛利率 3.76%、年增 0.4 個百分點，為近六年新高，營益率 0.86%、年減 0.22 個百分點，稅後純益 72.88 億元、年減 42.3%，每股純益 1.67 元，為近三年低點。

仁寶表示，第四季營收下滑主要受到經濟環境、終端需求減緩影響，不過在公司持續致力於產品組合優化、新事業貢獻增加、自動化效率改善下，第四季毛利率提升至 4% 以上，為 2017 年第二季以來單季再度回到 4 字頭，但受業外利息費用、匯兌損失影響，單季每股純益下滑為 0.25 元。

出貨方面，仁寶去年筆電出貨約 3930 萬台、年減 31.53%。