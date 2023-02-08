〈金仁寶總部動土〉仁寶總座：Q1展望不變 今年拚逐季成長

金仁寶集團今 (8) 日在北士科園區舉行新總部動土典禮，面對今年景氣問題，仁寶 (2324-TW) 總經理翁宗斌表示，第一季展望與先前預期變化不大，直言整體市場狀況依舊不好，不過看好高階筆電需求最先回溫，第二季營運有機會優於第一季，並力拚逐季成長，但全年仍將較去年小幅衰退。

仁寶預期，今年首季持續受通膨、升息影響，估第一季整體出貨仍將較去年第四季下滑，首季筆電出貨將季減 1 成以內，翁宗斌指出，整體市場狀況依舊不好，且從英特爾 (INTC-US) 去年虧損就凸顯市場壓力大，不過仁寶對首季營運展望與前一次相當，沒有再下修。

翁宗斌進一步指出，整體筆電產業去化跟大家預期差不多，不過受景氣下滑影響，大家對未來展望都相對保守，但若從各產品線觀察，現階段高階筆電需求有比較好一些，低階產品影響則還是很大，目前看第一季是谷底，第二季起逐季回升，季增幅力拚達逾 1 成。

另一方面，全球裁員潮也吹向筆電品牌大廠戴爾 (DELL-US)，戴爾近日證實將裁員約 6650 人，約佔全球員工總數的 5%，對此，翁宗斌坦言，看到消息有點驚訝，不過台灣不會裁員，至於仁寶在招聘上目前也會稍微緩下來，進行人事管理，但在車電、伺服器等新領域事業仍會廣招人才。