〈東森談展望〉王令麟料今年電子業很慘 內需持穩推集團營收再增1成

東森集團總裁王令麟今 (15) 日指出，從去 (2022) 年到現在，是全球產業變動最大的時刻，美國消費力道實際是大幅衰退，今年電子業幾乎都會很慘，「有聽到訂單不只減半，甚至都沒有了」，不過，東森集團在外在高度不確定環境下，隨著內需動能持穩，維持穩健成長腳步，今年總營收目標為 397 億元，可望年增約 14.4%，估獲利約 28 億元，與去年持平。

王令麟不諱言，自開出東森廣場後，成績並不滿意，顯然還有很多的努力空間，未來將持續在商場經營上調整、 導入新業種，相信會越來越好。

另一方面，王令麟看好直播帶貨市場，東森集團今年成立網路直播部門，招募直播主加入，拚首年營收可達 20 億元，5 年衝 300 億元。

王令麟說，這次的通膨是 30 年來最嚴重，雖不如金融風暴恐怖，但消費者習性已改變，因此，旗下草莓網將轉型為 B2B2C，成為線上大型商城，國內廠商可在草莓網上架，藉此將商品直接賣到中國和東南亞。

他再次提到很佩服富邦媒 (8454-TW) 的經營，在國內電商可說是一枝獨秀，因此，「不與冰山對撞，要走出自己的路」，東森將加強毛利較高的自營產品銷售，以提升獲利而非衝高營收為目標，強調「作零售要賺錢，是要從產品結構改變」。

另外，王令麟認為，東森寵物雲雖是國內寵物連鎖店最大，並將持續展店達成全台 250-300 店的長期目標，但也要拚提升自有產品比重，否則「進口產品給的毛利率都非常低」，後續更將加強獸醫專業，目標成動物界的長庚醫院。

對於外界關注東森購物推動 IPO，王令麟回應，依目前計畫可望在 2025-2026 年看見，事實上，目前手中現金約有 40-50 億元，並沒有立即的籌資需求。