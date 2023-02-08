〈金仁寶總部動土〉許勝雄：集團邁向嶄新50年 新總部估每年可減1.5萬噸碳排

金仁寶集團旗下仁寶 (2324-TW)、康舒 (6282-TW) 今 (8) 日在北士科學園區舉行企業總部新建工程動土典禮，集團董事長許勝雄表示，新總部象徵集團未來將持續立足台灣、放眼全球，期許集團邁向下一個嶄新的 50 年，也將符合台灣 2050 年淨零碳排趨勢，估完工後每年將可減少 1.5 萬噸碳排放量。

金仁寶集團總部新建工程去年 1 月 18 日與北市府正式簽約完成，經過相關建管程序完備後，今日正式開工動土，並預計 2026 年底完工。

許勝雄表示，新集團總部大樓由金寶 (2312-TW) 關係企業仁寶 (2324-TW)、康舒 (6282-TW) 共同投資，集團將在這塊 1.3587 萬坪土地上，興建地上 55 層、地下 4 層樓大樓，主建築旁也將有 7500 坪群樓，將招募餐廳、超商、健身房、書店等文創產業，結合人文生活。

許勝雄提到，未來完工後內湖仁寶營運體系將搬入，也會把康舒奇岩總部移入，以及林口 RD 體系，希望聚集能量，新總部將扮演更重要的關鍵角色，聚焦資通訊、除能、生計、醫療技術創新。

許勝雄也提到，繼內湖、南港科學園區後，北士科學園區是台北市第三塊科學園區，此新世紀科學園區將以「智慧跨域園區」為發展目標，並將集團的電子通訊、5G 技術、智慧醫療、能源管理、研發創新等產業帶入。