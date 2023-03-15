大利空成大利多？60秒測試你的理財天賦！

美國第 16 大銀行矽谷銀行（Silicon Vally Bank）宣布破產倒閉，讓許多投資人、企業震驚恐慌不斷蔓延，甚至掀起了美國 10 年來最大擠兌潮。市場擔憂下一場金融危機恐將引爆，但你知道嗎？危機也可能是另一個轉機。

如今我們面對的是一個混亂時代，市場消息滿天飛，聯準會忽多忽空，想逃離市場，沒想到行情卻往上衝。在此時你需要的是回到基本面，重新認識投資市場也認識自己。

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過去一年美國為抵抗升升不息的通膨而所下了升息重手，同時也為市場前所未見的大多頭畫下句點。全球股市債市一同大幅下挫，股市 2022 年跌掉 20％，景氣急轉直下。對 2023 年全球景氣最悲觀的 IHS Markit 預估，2023 年全球經濟成長率只有 1.5%，比前一年幾乎砍半。

矽谷銀行倒閉後，為避免危機進一步擴大，美國政府宣布介入矽谷銀行 (SVB) 倒閉事件，市場對聯準會 (Fed) 三月激進升息的預期也急速降溫，升息 1 碼的機率達 90%，按兵不動的機率為 10%，從目前利率期貨合約的價格看來，Fed 最快會在 6 月啟動降息，預料年底利率將低於現在 4.50%-4.75% 的水準，此消息傳出美股四大指數漲幅都逾 1%，費半大漲 3.03%。

華爾街有句諺語「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬追隨中成熟，在希望熱絡中毀滅」顯示出一般投資人對市場的變化總是後知後覺，無法掌握市場多空趨勢，只好跟著人群走。這也顯示出「如何領先市場、抓住投資機會」成為投資獲利的關鍵，除了在茫茫網海搜尋資料外，永誠資產管理處能夠幫助你掌握第一手資訊和趨勢，讓大利空變成大利多。

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在 21 世紀的我們有了更多的科技，激發出不同的市場狀態。每個人都想要多賺錢讓自己生活無虞，不妨我們先靜下心，撇除市場的雜訊，不要眼很高、手很低，從現實狀態出發，藉由落實完整配置、投資獲利、風險控管，讓我們的財務沒煩惱！

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