盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.39%報1070.0元，成交3,600張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.39%，15日09:39報1070.0元，成交3,600張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲3.34%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.8%。台灣加權指數下跌3.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+458 張
- 外資買賣超：+306 張
- 投信買賣超：+26 張
- 自營商買賣超：+126 張
- 融資增減：+582 張
- 融券增減：+74 張
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