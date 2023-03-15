盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.39%報1070.0元，成交3,600張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.39%，15日09:39報1070.0元，成交3,600張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲3.34%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.8%。台灣加權指數下跌3.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+458 張
  • 外資買賣超：+306 張
  • 投信買賣超：+26 張
  • 自營商買賣超：+126 張
  • 融資增減：+582 張
  • 融券增減：+74 張

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